«Приятно видеть успешных и счастливых людей». Виктор Вембаньяма рассказал о встрече с Томом Брэди
Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от встречи с легендой НФЛ Томом Брэди.
«Мне очень понравился его вайб, он очень скромный и интересный, при этом интересуется другими людьми.
Очень приятно видеть успешных и счастливых людей. Он просто выглядит так, будто доволен своей жизнью, и делает счастливыми других людей», — рассказал француз.
Брэди опубликовал в соцсети совместную фотографию с Вембаньямой.
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