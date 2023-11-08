«Приятно видеть успешных и счастливых людей». Виктор Вембаньяма рассказал о встрече с Томом Брэди

Новичок « » поделился впечатлениями от встречи с легендой НФЛ Томом Брэди.

«Мне очень понравился его вайб, он очень скромный и интересный, при этом интересуется другими людьми.

Очень приятно видеть успешных и счастливых людей. Он просто выглядит так, будто доволен своей жизнью, и делает счастливыми других людей», — рассказал француз.

Брэди опубликовал в соцсети совместную фотографию с Вембаньямой.