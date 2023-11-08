«Приятно видеть успешных и счастливых людей». Виктор Вембаньяма рассказал о встрече с Томом Брэди

Теги Сан-Антонио НБА НФЛ Том Брэди Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от встречи с легендой НФЛ Томом Брэди.

«Мне очень понравился его вайб, он очень скромный и интересный, при этом интересуется другими людьми.

Очень приятно видеть успешных и счастливых людей. Он просто выглядит так, будто доволен своей жизнью, и делает счастливыми других людей», — рассказал француз.

Брэди опубликовал в соцсети совместную фотографию с Вембаньямой.

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1 комментарий

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hold this L
Брэди — Вембаньяме: "Смотри, Витёк, сначала берёшь шесть гаек с угрюмым стариком, а потом сваливаешь от него в Орландо Меджик за ещё одной... Всё понял?"
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