Кеньон Мартин о Луке Дончиче: «Он не сможет защититься против штатива для камеры»
Бывший игрок НБА Кеньон Мартин не согласился с ESPN, поставившим лидера «Далласа» Луку Дончича на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.
Он объяснил, почему Дончич не является даже лучшим в своей команде, уступая Кайри Ирвингу.
«Поставьте Дончича один на один против Кайри, гарантирую вам... Возможно, он и мяча ни разу не коснется. Если Кайри начнет, то Лука мяч не коснется. Он и против штатива для камеры не сможет защититься.
Хорош ли Лука? Конечно, да. Он хорош для своей команды. Но те, кто понимает в баскетболе, смотрят не просто на голые цифры, но и на то, кто вы и что вы делаете на площадке. Я смотрю на Кайри и думаю: «Черт, вот это игрок», – заявил Мартин.
Хочется послушать какие лестные эпитеты будут звучать от Мартина, когда после очередного видео звонка по Скайпу с Катей Лель и Лозой Ирвинг накурится шалфея и забьёт в очередной раз на баскетбол и на команду...