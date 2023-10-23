Бывший игрок НБА Кеньон Мартин не согласился с ESPN, поставившим лидера « » на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.

Он объяснил, почему Дончич не является даже лучшим в своей команде, уступая Кайри Ирвингу.

«Поставьте Дончича один на один против Кайри, гарантирую вам... Возможно, он и мяча ни разу не коснется. Если Кайри начнет, то Лука мяч не коснется. Он и против штатива для камеры не сможет защититься.

Хорош ли Лука? Конечно, да. Он хорош для своей команды. Но те, кто понимает в баскетболе, смотрят не просто на голые цифры, но и на то, кто вы и что вы делаете на площадке. Я смотрю на Кайри и думаю: «Черт, вот это игрок», – заявил Мартин.

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