Кеньон Мартин о Луке Дончиче: «Он не сможет защититься против штатива для камеры»

Теги Даллас Кеньон Мартин НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин не согласился с ESPN, поставившим лидера «Далласа» Луку Дончича на 4-ю строчку в рейтинге лучших игроков НБА.

Он объяснил, почему Дончич не является даже лучшим в своей команде, уступая Кайри Ирвингу.

«Поставьте Дончича один на один против Кайри, гарантирую вам... Возможно, он и мяча ни разу не коснется. Если Кайри начнет, то Лука мяч не коснется. Он и против штатива для камеры не сможет защититься.

Хорош ли Лука? Конечно, да. Он хорош для своей команды. Но те, кто понимает в баскетболе, смотрят не просто на голые цифры, но и на то, кто вы и что вы делаете на площадке. Я смотрю на Кайри и думаю: «Черт, вот это игрок», – заявил Мартин.

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11 комментариев

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wallenberg
Каньон, завязывай со своим шоколадным расизмом, мы все поняли, что Дончич и в подмётки не годится гуру баскетбола Ирвингу и должен вообще с банки выходить.

Хочется послушать какие лестные эпитеты будут звучать от Мартина, когда после очередного видео звонка по Скайпу с Катей Лель и Лозой Ирвинг накурится шалфея и забьёт в очередной раз на баскетбол и на команду...
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Лишний вес Йокича
Штатив для камеры: а вот щас обидно было..
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everyday4768
Ответ SSerh
А говорят в америке победили расизм, а вот и нет. Вот вам чистый расизм
Говорят в ссср было лучшее образование, а вот и нет – ваш комментарий отлично это показывает. Ни в историю, ни в обществознание, ни даже в логику не смогли. Только в «геополитику» видимо 😁
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MS89
Я смотрю на Кайри и думаю: "Черт, вот это игрок. Вот он бы против штатива защитился. Возможно. Но это не точно"
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Sweetener
Ответ Bek_cp3
а Ирвинг чудо защитник) а если Лука начнет эту партию, то Кайри мяча не коснется, если что...)
Вот это более вероятно. Лука спиной к кольцу наковыряет против Кайри 11 подряд.
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Bek_cp3
а Ирвинг чудо защитник) а если Лука начнет эту партию, то Кайри мяча не коснется, если что...)
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Макс Юрьев
зато кеньон с двух метров джамп шот в футбольные ворота попасть не мог
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thisbooksucksomuch
чувствуются легкие, еле уловимые, нотки расизма)
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Щипотка соли
Он не не сможет, он не захочет
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Айдар Алматбек
Ответ Лишний вес Йокича
Штатив для камеры: а вот щас обидно было..
не говори хпхпх
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