Скотти Барнс набрал 17 очков, 2 блока и 2 перехвата в 4-й четверти матча со «Сперс» и стал 3-м игроком за последние 10 лет с подобными показателями

СФорвард « » помог команде добиться победы в выездном матче с «Сан-Антонио» (123:116 ОТ).

Барнс набрал 30 очков (9 из 20 с игры), 11 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота за 42 минуты.

17 очков, 2 блока и 2 перехвата пришлись на четвертую четверть.

Как сообщает журналист ESPN Мэтт Уильямс, Барнс стал третьим игроком за последние 10 лет, кому удалось набрать не менее 15 очков и сделать несколько блок-шотов и перехватов в заключительной 12-минутке. Он присоединился к и , которым удалось это сделать в 2021 году.

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