Скотти Барнс набрал 17 очков, 2 блока и 2 перехвата в 4-й четверти матча со «Сперс» и стал 3-м игроком за последние 10 лет с подобными показателями

Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

СФорвард «Торонто» Скотти Барнса помог команде добиться победы в выездном матче с «Сан-Антонио» (123:116 ОТ).

Барнс набрал 30 очков (9 из 20 с игры), 11 подборов, 6 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота за 42 минуты.

17 очков, 2 блока и 2 перехвата пришлись на четвертую четверть.

Как сообщает журналист ESPN Мэтт Уильямс, Барнс стал третьим игроком за последние 10 лет, кому удалось набрать не менее 15 очков и сделать несколько блок-шотов и перехватов в заключительной 12-минутке. Он присоединился к Леброну Джеймсу и Кармело Энтони, которым удалось это сделать в 2021 году.

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4 комментария

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Fungus_Amongus
Сиакам им не нужен думаю, Барнс уже сейчас пожалуй сильнее. Да и вообще с глубиной на позициях форвардов у Торонто перебор. Наверное мечтают Сиакама обменять до дедлайна на какого-нибудь гарда и пики. Потому что и продлевать его за максималку так себе вариант и отпускать тоже. Хз только кто бы мог его выменять.
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Kemlo
Барнс просто шикарно начал сезон,огромный прогресс на лицо,пока говорить рано,но прямо сейчас он главный претендент на MIP
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Чудинов Дмитрий
Кармело Энтони в 2021 году сделал подобное?? Он тогда за Лейкерс ведь бегал...?
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Kulemin1992
Ответ Kemlo
Барнс просто шикарно начал сезон,огромный прогресс на лицо,пока говорить рано,но прямо сейчас он главный претендент на MIP
Тайриз Макси тоже поборется, думаю
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