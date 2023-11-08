Миленко Богичевич: «В «Нижнем Новгороде» построена качественная система»

Теги Автодор БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Мы уважаем «НН». У них отличный тренер и слаженная команда, где все хорошо знают друг друга. В «Нижнем» хороший сплав молодости и опыта, у них построена качественная система, они устойчивы. Думаю, что предстоящий матч будет тяжелым. Хозяева играют в жесткий баскетбол с упором на защиту, в нападении они пытаются найти слабую сторону оппонента. «Автодору» предстоит быть начеку. Но я думаю, мы сможем сосредоточиться и повторить удачные моменты из прошлой игры.

Основная наша задача – быть внимательными и физически активными. И тогда наши шансы против «Нижнего Новгорода» увеличатся», – заявил Богичевич.

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