Миленко Богичевич после поражения от УНИКСа: «Сегодня я доволен игрой наших ребят»

Главный тренер « » Миленко Богичевич остался доволен игрой своих подопечных после поражения от УНИКСа (72:82).

«Сегодня я доволен игрой наших ребят. После поражения в Астане мы морально восстановились. Предыдущий матч показал нам образец агрессивной защиты и мы поняли, как нам нужно играть. Думаю, дальше мы продолжим в положительном ключе, ведь мы растем каждый день. Возможно, это происходит медленно, но уверен, что в остальной части сезона нас ждут успехи.

Также поздравляю команду соперника, они определенно заслужили победу. Игроки УНИКСа показали сильный характер и сражались на площадке», – сказал Богичевич.

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов