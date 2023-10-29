Миленко Богичевич после поражения от УНИКСа: «Сегодня я доволен игрой наших ребят»

Теги УНИКС Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич остался доволен игрой своих подопечных после поражения от УНИКСа (72:82).

«Сегодня я доволен игрой наших ребят. После поражения в Астане мы морально восстановились. Предыдущий матч показал нам образец агрессивной защиты и мы поняли, как нам нужно играть. Думаю, дальше мы продолжим в положительном ключе, ведь мы растем каждый день. Возможно, это происходит медленно, но уверен, что в остальной части сезона нас ждут успехи.

Также поздравляю команду соперника, они определенно заслужили победу. Игроки УНИКСа показали сильный характер и сражались на площадке», – сказал Богичевич.

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