Мэйсон Пламли травмировал колено. Игрока унесли с площадки на руках

Центровой «Клипперс» не доиграл матч против « » (97:111) из-за травмы левого колена.

Инцидент произошел во время третьей четверти встречи, когда форвард «Никс» врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч.

Игрок «Клипперс» упал на паркет, после чего сотрудники клуба унесли его с площадки на руках.

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