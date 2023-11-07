Мэйсон Пламли травмировал колено. Игрока унесли с площадки на руках
Центровой «Клипперс» Мэйсон Пламли не доиграл матч против «Нью-Йорка» (97:111) из-за травмы левого колена.
Инцидент произошел во время третьей четверти встречи, когда форвард «Никс» Джулиус Рэндл врезался в ногу Пламли, пытаясь достать мяч.
Игрок «Клипперс» упал на паркет, после чего сотрудники клуба унесли его с площадки на руках.
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Если травма окажется серьезной, то у Клипперс большие проблемы. Зубац остался единственным биг меном в команде - и то он не всегда справляется с ролью основного центра.