Дрэймонд Грин о Стефене Карри: «Величайший разыгрывающий в истории»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции прервал вопрос репортера, чтобы уточнить, кем он считает своего партнера по команде Стефена Карри.

«Вы играете с одним из величайших разыгрывающих в истории Стефеном Карри», – начал задавать вопрос журналист.

«С одним из? Нет. С величайшим разыгрывающим в истории, так правильно, я считаю», – прервал его Грин.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз

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1 комментарий

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DiffusedLight
Интересно, хотел шпильку отпустить в адрес Пола? Только с какой целью, мотивировать найти свой бросок?
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