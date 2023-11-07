Дрэймонд Грин о Стефене Карри: «Величайший разыгрывающий в истории»

Форвард « » во время пресс-конференции прервал вопрос репортера, чтобы уточнить, кем он считает своего партнера по команде .

«Вы играете с одним из величайших разыгрывающих в истории Стефеном Карри», – начал задавать вопрос журналист.

«С одним из? Нет. С величайшим разыгрывающим в истории, так правильно, я считаю», – прервал его Грин.

Сразу пять (!) шальных концовок и скандал подарил «внутрисезонный турнир» НБА. И речь не про паркеты, от которых кровь из глаз