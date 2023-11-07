Стефен Карри: «Уверен, что Джеймс Уайзмен еще найдет себя»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оценил нынешнее положение экс-одноклубника Джеймса Уайзмена, которого калифорнийцы обменяли в «Дейтройт».
Второй номер драфта-2020 в нынешнем сезоне принял участие всего в 2 играх «Пистонс» и не выходил против «Уорриорз» в понедельник.
«Нам не удалось поговорить, так что не знаю, какие у него мысли. Уайзмен – отличный парень, он был хорошим одноклубником, когда выступал за нас. Пока он играет мало, но это вызов, ему нужно понять, как заставить команду доверять себе и чаще выпускать. Зная его, я абсолютно уверен, что Джеймс еще найдет себя.
Его история продолжается. Он молодой парень, невероятно талантливый и трудолюбивый. Уверен, что он справится, вопрос скорее в том, когда это случится», – заявил Карри.
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