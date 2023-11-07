Стефен Карри: «Уверен, что Джеймс Уайзмен еще найдет себя»

Теги Детройт Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джеймс Уайзмен Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри оценил нынешнее положение экс-одноклубника Джеймса Уайзмена, которого калифорнийцы обменяли в «Дейтройт».

Второй номер драфта-2020 в нынешнем сезоне принял участие всего в 2 играх «Пистонс» и не выходил против «Уорриорз» в понедельник.

«Нам не удалось поговорить, так что не знаю, какие у него мысли. Уайзмен – отличный парень, он был хорошим одноклубником, когда выступал за нас. Пока он играет мало, но это вызов, ему нужно понять, как заставить команду доверять себе и чаще выпускать. Зная его, я абсолютно уверен, что Джеймс еще найдет себя.

Его история продолжается. Он молодой парень, невероятно талантливый и трудолюбивый. Уверен, что он справится, вопрос скорее в том, когда это случится», – заявил Карри.

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3 комментария

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Михаил Евдокимов
Он даже в Детроите не смог закрепиться просто в ротации, не то что в старте. Очень удивлюсь, если его кто нить куда нить подпишем через год.
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0ptimus.
Если он в гсв себя не нашел, с такими одноклубниками, то сомневаюсь, что он раскроется
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Аркадий Байдерин
В смысле не выходил в понедельник? )

Он играл, немного но играл))
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