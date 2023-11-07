«Хапоэль Холон» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Риге

« », как ожидается, будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Риге.

Спустя несколько дней после того, как чемпионов официально объявила о том, что израильский клуб будет проводить свои домашние матчи в рамках турнира в «Олимпик Холле» в Афинах, на домашней арене АЕКа, группа болельщиков греческого клуба резко отреагировала на решение лиги.

АЕК в итоге вынужден был отозвать приглашение.

На этой неделе стало известно, что матч группы F между «Бурсаспором» и «Хапоэлем Холон», первоначально назначенный на среду 8 ноября в Стамбуле, перенесен на среду 29 ноября.

«Хапоэль Холон» не может играть дома по соображениям безопасности из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА