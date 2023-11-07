«Хапоэль Холон» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Риге

Теги чемпионат Израиля Хапоэль Холон Лига чемпионов календарь Баскетбол

«Хапоэль Холон», как ожидается, будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Риге.

Спустя несколько дней после того, как Лига чемпионов официально объявила о том, что израильский клуб будет проводить свои домашние матчи в рамках турнира в «Олимпик Холле» в Афинах, на домашней арене АЕКа, группа болельщиков греческого клуба резко отреагировала на решение лиги.

АЕК в итоге вынужден был отозвать приглашение.

На этой неделе стало известно, что матч группы F между «Бурсаспором» и «Хапоэлем Холон», первоначально назначенный на среду 8 ноября в Стамбуле, перенесен на среду 29 ноября.

«Хапоэль Холон» не может играть дома по соображениям безопасности из-за обострения палестино-израильского конфликта.

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1 комментарий

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Сергей Галынский
А почему нет? Под факельный марш местых ветеранов сс
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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