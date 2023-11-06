Матч Лиги чемпионов «Бурсаспор» – «Хапоэль Холон» перенесен на 3 недели из-за опасений по поводу безопасности
Матч группы F Лиги чемпионов между «Бурсаспором» и «Хапоэлем Холон», первоначально назначенный на среду 8 ноября в Стамбуле, перенесен на среду 29 ноября.
Это решение было принято в связи с трудностями в обеспечении безопасности и последующей рекомендацией Федерации баскетбола Турции.
Новое время начала перенесенного матча будет сообщено в ближайшие дни.
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