Матч Лиги чемпионов «Бурсаспор» – «Хапоэль Холон» перенесен на 3 недели из-за опасений по поводу безопасности

Матч группы F Лиги чемпионов между « » и « », первоначально назначенный на среду 8 ноября в Стамбуле, перенесен на среду 29 ноября.

Это решение было принято в связи с трудностями в обеспечении безопасности и последующей рекомендацией Федерации баскетбола Турции.

Новое время начала перенесенного матча будет сообщено в ближайшие дни.

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