Матч Лиги чемпионов «Бурсаспор» – «Хапоэль Холон» перенесен на 3 недели из-за опасений по поводу безопасности

Теги чемпионат Турции чемпионат Израиля Хапоэль Холон Лига чемпионов Бурсаспор Баскетбол

Матч группы F Лиги чемпионов между «Бурсаспором» и «Хапоэлем Холон», первоначально назначенный на среду 8 ноября в Стамбуле, перенесен на среду 29 ноября.

Это решение было принято в связи с трудностями в обеспечении безопасности и последующей рекомендацией Федерации баскетбола Турции.

Новое время начала перенесенного матча будет сообщено в ближайшие дни.

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1 комментарий

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Дани Ягафаров
Либо совсем не состоится,либо пройдет не в Стамбуле.Израильтян просто уничтожат в Стамбуле.Главное,чтобы туркам баранку не дали.Обидно будет.Детей убивают Израильтяне,а пострадают турки
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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