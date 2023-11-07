Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс набрал рекордное в карьере 31 очко в матче с «Денвером»

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Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс обновил личный рекорд результативности в матче с «Денвером» (116:134).

Хоукинс набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

За 38 минут 14-й номер драфта-2023 реализовал 10 из 19 с игры, включая 7 из 14 из-за дуги, а также 4 из 5 с линии.

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5 комментариев

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RuslanMat
Ответ Stinger033
Если так поливать будет, то старина Макколум на банку сядет
У Макколума пневмоторакс, поэтому он и получил такие минуты
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VKing24
Интересный персонаж однако, так глядишь и с Вембой, да Четом будет конкурировать за новичка года)
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Stinger033
Если так поливать будет, то старина Макколум на банку сядет
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rembrandao
Как раз такого снайпера и не хватало Пеликанс.
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noke
Интересный шутер.
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