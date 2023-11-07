Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс набрал рекордное в карьере 31 очко в матче с «Денвером»
Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс обновил личный рекорд результативности в матче с «Денвером» (116:134).
Хоукинс набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват.
За 38 минут 14-й номер драфта-2023 реализовал 10 из 19 с игры, включая 7 из 14 из-за дуги, а также 4 из 5 с линии.
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