Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс набрал рекордное в карьере 31 очко в матче с «Денвером»

Новичок «Пеликанс» Джордан Хоукинс обновил личный рекорд результативности в матче с « » (116:134).

Хоукинс набрал 31 очко, 7 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

За 38 минут 14-й номер драфта-2023 реализовал 10 из 19 с игры, включая 7 из 14 из-за дуги, а также 4 из 5 с линии.

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