Йокич сравнялся с Киддом и Джеймсом по количеству трипл-даблов за карьеру. Они делят 4-е место в истории НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).
На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.
Никола сравнялся с Джейсоном Киддом и Леброном Джеймсом по количеству трипл-даблов за карьеру – 107. Они делят 4-е место в истории НБА по данному показателю.
Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).
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