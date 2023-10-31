Йокич сравнялся с Киддом и Джеймсом по количеству трипл-даблов за карьеру. Они делят 4-е место в истории НБА

Теги Леброн Джеймс Денвер Джейсон Кидд НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).

На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.

Никола сравнялся с Джейсоном Киддом и Леброном Джеймсом по количеству трипл-даблов за карьеру – 107. Они делят 4-е место в истории НБА по данному показателю.

Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

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2 комментария

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JFT96
к 30-ти годам будет рекордсменом
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Tik Tot Don Don
Ну с таким успехом Николай вполне претендует на первое место
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