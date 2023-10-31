Йокич сравнялся с Киддом и Джеймсом по количеству трипл-даблов за карьеру. Они делят 4-е место в истории НБА

Центровой « » оформил трипл-дабл в победном матче с «Ютой» (110:102).

На счету Йокича 27 очков, 10 подборов, 11 передач, а также 2 блок-шота при 1 потере.

Никола сравнялся с и по количеству трипл-даблов за карьеру – 107. Они делят 4-е место в истории НБА по данному показателю.

Лидирует Расселл Уэстбрук (198), далее расположены Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

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Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры