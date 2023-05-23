Никола Йокич стал 2-м в НБА после Джейсона Кидда, кто делает в среднем трипл-дабл по итогам нескольких серий

Теги Денвер Лейкерс Джейсон Кидд НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич набирает 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи в среднем за игру в плей-офф-2023.

Йокич стал вторым игроком в истории НБА после Джейсона Кидда, который имеет в среднем трипл-дабл по итогам нескольких серий плей-офф.

Кидд в 2007 году набирал 14,6 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи в среднем после более чем одной серии плей-офф.

У серба в среднем трипл-дабл после 15 матчей плей-офф-2023. Данный результат является рекордным в НБА.

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6 комментариев

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NikolayOss
Ответ Forza
Будет трипп-дабл в среднем за плей-офф?
ИМХО главное перстень, всё остальное вторично. Но было бы неплохо в связке с МВП финала ) Рекорд лишним не будет. Карман не тянет, как говорится
+17
-1
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Daff Rogers
Надо закреплять перстнем
+13
-1
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Forza
Будет трипп-дабл в среднем за плей-офф?
+8
0
+8
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гилберт
Кидд уникум!
+4
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rembrandao
Ответ гилберт
Кидд уникум!
Кажется, про него кто-то сказал: "если бы в баскетболе не нужно было набирать очки, то он был бы лучшим игроком в истории"
+4
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Archer_Great
Ответ Forza
Будет трипп-дабл в среднем за плей-офф?
пару игр обязательно надо выдавать с 12-ю передачами минимум, а то просядет итоговый показатель ниже 10. Остальное вроде выполняется с запасом)
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