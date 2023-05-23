Центровой « » набирает 29,9 очка, 13,3 подбора и 10,3 передачи в среднем за игру в плей-офф-2023.

Йокич стал вторым игроком в истории НБА после , который имеет в среднем трипл-дабл по итогам нескольких серий плей-офф.

Кидд в 2007 году набирал 14,6 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи в среднем после более чем одной серии плей-офф.

У серба в среднем трипл-дабл после 15 матчей плей-офф-2023. Данный результат является рекордным в НБА.

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