Кэм Томас установил рекорд НБА по количеству очков, набранных запасным игроком в первом матче сезона – 36

Теги Кливленд Бруклин НБА Баскетбол - видео Кэм Томас Баскетбол

«Бруклин» в напряженной концовке на своей арене уступил «Кливленду» – 113:114.

Разыгрывающий хозяев Кэм Томас стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 36 очков, сделал три подбора и две передачи.

За 25 минут на паркете он реализовал 13 из 21 с игры и 8 из 11 с линии.

Томас установил рекорд НБА по количеству очков в первом матче сезона, набранных игроком, вышедшим со скамейки. Предыдущий лучший результат (35) принадлежал Рики Пирсу и держался с 1989 года.

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18 комментариев

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Daishi
Лютый тип, жутко нестабильный по прошлому сезону, но если взрывается, то какой-нибудь рекорд бьет. :D
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VKing24
Побольше бы стабильности молодому, может в очень хорошего скоррера вырасти)
+11
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frenemy
Ответ Daishi
Лютый тип, жутко нестабильный по прошлому сезону, но если взрывается, то какой-нибудь рекорд бьет. :D
Как он может стабильным быть когда его роль и игровое время так болтают?
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frenemy
Не без недостатков, но очевидно лучший скорер в составе. Проблема в том, что политика внутри управляющих звеньев команды настолько прогнила, что ему насильно вяжут роль шестого.

Хоть и болею за Бруклин, желаю Кэму бежать отсюда пока не поздно, точно загубят ему тут все перспективы.
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rembrandao
Мне он очень напоминает Маркуса Торнтона. Помните, был такой скорер в Сакраменто в начале 2010-х? Жаль, травмы поломали ему карьеру.
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skyhitbI4
Ответ evgen98
Самый важный бросок в концовке не попал, вот что важно знать.
личный болельщик Бена Симмонса? как в Бруклин перешел, ты виснешь на бруклинских ветках
+5
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frenemy
Ответ skyhitbI4
А кому минуты урезать? ДВД? тут такая вонь поднимется. У него контракт (+ контрактный год) 20, у Томаса 2. Выбор очевиден.
Переживать о чувствах ролевика-ветерана или дать дорогу молодому-талантливому игроку. По мне довольно простое решение здесь. Спенсу можно отдать второй юнит на формирование статы. Как показали матчи новой команды, выходя с основой он все равно функцию кетч-шут исполняет. Но "решалы" очевидно на это не пойдут.
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Djoyin
Кто знает, как закончилась бы игра, если бы он вышел в старте и получил больше минут в день, когда так летит
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skyhitbI4
Ответ frenemy
Не без недостатков, но очевидно лучший скорер в составе. Проблема в том, что политика внутри управляющих звеньев команды настолько прогнила, что ему насильно вяжут роль шестого. Хоть и болею за Бруклин, желаю Кэму бежать отсюда пока не поздно, точно загубят ему тут все перспективы.
А кому минуты урезать? ДВД? тут такая вонь поднимется. У него контракт (+ контрактный год) 20, у Томаса 2. Выбор очевиден.
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frenemy
Ответ azfotki
Динуиди пришел в 2014 году,следоваельно считаться по букве нба ветераном он может лишь с начала следующего сезона...поменял он команды тк получил серьезную травму и вернулся все -равно в ту же самую откуда после травмы и ушел...А насчет Томаса,то основное развитие все равно происходит вне игры..работа в зале,над броском,работа с тренером по развитию...уже не на 25 минут жаловаться игроку..за это время можно вполне себе поднять эффективность...а контракт Динуиди рано или поздно закончится.Возможно ему дают время.чтоб выгоднее его продать до дедлайна и с тех пор уже получив за него по максимум и Томасу будет дано больше времени.
Это откуда у вас такая буква? Любой, кто отыграл свой контракт в лиге есть ветеран. И в зависимости от стажа может подписать контракт на ветеранский минимум, сумма которого зависит от этого стажа. У Спенсера уже 10й год и далеко не первая команда за плечами. Не особо интересно почему и при каких обстоятельствах он переезжал, суть в том, что как игрок, он у потолка своих возможностей. Команду вокруг него стоить не будут, ценность в сделках он особо не приобретет в отличии от Томаса. Я понимаю, что у команды нет драфт пика в этом году и подразумевается игра на результат, но если они в этом плане ставят на Динвиди, все ещё хуже чем я думал.

Верно подмечено что развитие и вне игры происходит - Кэм этим занимался последние два года, когда был за спинами звезд, а после их ухода грел банку пока тренера пытались что-то придумать без его участия. На данный момент в обойме Нетс по той же логике проходят ОНил, ДФС, Динвиди и Симмонс - которым дают время чтоб ’продать подороже’
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azfotki
Ответ frenemy
Ну он уже 10й сезон в лиге проводит, по букве НБА он ветеран. Ничего против него не имею, просто мне сложно понять - почему клубу должно быть интереснее вкладываться в контрактный год 30ти летнего ролевика, который трижды за 3 года поменял команду, а не в развитие молодого талантливого игрока
Динуиди пришел в 2014 году,следоваельно считаться по букве нба ветераном он может лишь с начала следующего сезона...поменял он команды тк получил серьезную травму и вернулся все -равно в ту же самую откуда после травмы и ушел...А насчет Томаса,то основное развитие все равно происходит вне игры..работа в зале,над броском,работа с тренером по развитию...уже не на 25 минут жаловаться игроку..за это время можно вполне себе поднять эффективность...а контракт Динуиди рано или поздно закончится.Возможно ему дают время.чтоб выгоднее его продать до дедлайна и с тех пор уже получив за него по максимум и Томасу будет дано больше времени.
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frenemy
Ответ azfotki
Ему 30 лет,он еще точно далеко не ветеран.
Ну он уже 10й сезон в лиге проводит, по букве НБА он ветеран. Ничего против него не имею, просто мне сложно понять - почему клубу должно быть интереснее вкладываться в контрактный год 30ти летнего ролевика, который трижды за 3 года поменял команду, а не в развитие молодого талантливого игрока
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azfotki
Ответ frenemy
Переживать о чувствах ролевика-ветерана или дать дорогу молодому-талантливому игроку. По мне довольно простое решение здесь. Спенсу можно отдать второй юнит на формирование статы. Как показали матчи новой команды, выходя с основой он все равно функцию кетч-шут исполняет. Но "решалы" очевидно на это не пойдут.
Ему 30 лет,он еще точно далеко не ветеран.
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azfotki
Ответ Djoyin
Кто знает, как закончилась бы игра, если бы он вышел в старте и получил больше минут в день, когда так летит
У него с защитой конкретная беда,может еще сильнее бы проиграли.
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skyhitbI4
Ответ evgen98
Может у тебя спросить разрешения, где мне виснуть?
Разрешаю, у Бруклина так мало болельшиков, что и ты фанат Филы пригодишься
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evgen98
Ответ skyhitbI4
личный болельщик Бена Симмонса? как в Бруклин перешел, ты виснешь на бруклинских ветках
Может у тебя спросить разрешения, где мне виснуть?
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Батя ивана
Динуиди надо менять с Кэмом местами, Спенсер никогда не будет так же эффективен в атаке, а Кэм еще может прибавить, если ему давать время.
По хорошему Спенсера надо менять, даже Дэнис Смит сегодня смотрелся гораздо более подходящим игроков для этой команды
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