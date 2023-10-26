Кэм Томас установил рекорд НБА по количеству очков, набранных запасным игроком в первом матче сезона – 36
«Бруклин» в напряженной концовке на своей арене уступил «Кливленду» – 113:114.
Разыгрывающий хозяев Кэм Томас стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 36 очков, сделал три подбора и две передачи.
За 25 минут на паркете он реализовал 13 из 21 с игры и 8 из 11 с линии.
Томас установил рекорд НБА по количеству очков в первом матче сезона, набранных игроком, вышедшим со скамейки. Предыдущий лучший результат (35) принадлежал Рики Пирсу и держался с 1989 года.
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Хоть и болею за Бруклин, желаю Кэму бежать отсюда пока не поздно, точно загубят ему тут все перспективы.
Верно подмечено что развитие и вне игры происходит - Кэм этим занимался последние два года, когда был за спинами звезд, а после их ухода грел банку пока тренера пытались что-то придумать без его участия. На данный момент в обойме Нетс по той же логике проходят ОНил, ДФС, Динвиди и Симмонс - которым дают время чтоб ’продать подороже’
По хорошему Спенсера надо менять, даже Дэнис Смит сегодня смотрелся гораздо более подходящим игроков для этой команды