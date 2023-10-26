« » в напряженной концовке на своей арене уступил « » – 113:114.

Разыгрывающий хозяев стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 36 очков, сделал три подбора и две передачи.

За 25 минут на паркете он реализовал 13 из 21 с игры и 8 из 11 с линии.

Томас установил рекорд по количеству очков в первом матче сезона, набранных игроком, вышедшим со скамейки. Предыдущий лучший результат (35) принадлежал Рики Пирсу и держался с 1989 года.

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