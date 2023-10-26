Кэм Томас смазал трехочковый на победу, «Нетс» уступили «Кливленду»

« » в напряженной концовке на своей арене уступил « » – 113:114.

«Кавс» спасли игру после «-6» за полторы минуты до конца встречи.

Макс Струс и совершили ключевые блок-шот и перехват, после чего счет стал равным. Микэл Бриджес за 19 секунд до конца был дважды точен с линии, но Митчелл ответил точным попаданием из-за дуги.

, у которого было в активе 36 очков, принял решение совершить трехочковый на победу, но промахнулся, а не попал сложный бросок в падении на добивании.

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