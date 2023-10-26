Кэм Томас смазал трехочковый на победу, «Нетс» уступили «Кливленду»

Теги Кливленд Бруклин НБА Баскетбол - видео Донован Митчелл Кэмерон Джонсон Кэм Томас Баскетбол

«Бруклин» в напряженной концовке на своей арене уступил «Кливленду» – 113:114.

«Кавс» спасли игру после «-6» за полторы минуты до конца встречи.

Макс Струс и Донован Митчелл совершили ключевые блок-шот и перехват, после чего счет стал равным. Микэл Бриджес за 19 секунд до конца был дважды точен с линии, но Митчелл ответил точным попаданием из-за дуги.

Кэм Томас, у которого было в активе 36 очков, принял решение совершить трехочковый на победу, но промахнулся, а Кэм Джонсон не попал сложный бросок в падении на добивании.

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5 комментариев

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Alexander Permyakov
Бросать 3 при минус 1 бесценно, обожаю
+14
0
+14
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Taxi64
Ответ Alexander Permyakov
Бросать 3 при минус 1 бесценно, обожаю
да там от безысходности уже бросал, хз, что за комбинацию замутили
+4
-1
+3
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mephist13
Ответ Alexander Permyakov
Бросать 3 при минус 1 бесценно, обожаю
так в принципе стандартная история
команда чуть больше чем за минуту до конца вела +6, но в защите за эту оставшуюся минуту не показали ничего, а в атаке - невынужденную потерю и две неподготовленные трёшки через руки
+3
0
+3
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mephist13
Ответ Tim Timson
справедливости ради там вполне могли два фола давать Доновану)
это да, но статус звезды ему даёт право делать то, что запрещено ролевикам из Нетс
+2
0
+2
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Tim Timson
Ответ mephist13
так в принципе стандартная история команда чуть больше чем за минуту до конца вела +6, но в защите за эту оставшуюся минуту не показали ничего, а в атаке - невынужденную потерю и две неподготовленные трёшки через руки
справедливости ради там вполне могли два фола давать Доновану)
+1
0
+1
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