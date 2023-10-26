Кэм Томас смазал трехочковый на победу, «Нетс» уступили «Кливленду»
«Бруклин» в напряженной концовке на своей арене уступил «Кливленду» – 113:114.
«Кавс» спасли игру после «-6» за полторы минуты до конца встречи.
Макс Струс и Донован Митчелл совершили ключевые блок-шот и перехват, после чего счет стал равным. Микэл Бриджес за 19 секунд до конца был дважды точен с линии, но Митчелл ответил точным попаданием из-за дуги.
Кэм Томас, у которого было в активе 36 очков, принял решение совершить трехочковый на победу, но промахнулся, а Кэм Джонсон не попал сложный бросок в падении на добивании.
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команда чуть больше чем за минуту до конца вела +6, но в защите за эту оставшуюся минуту не показали ничего, а в атаке - невынужденную потерю и две неподготовленные трёшки через руки