Лука Дончич: «Мы проиграли из-за моих потерь»

Разыгрывающий « » заявил, что его 9 потерь стали главной причиной поражения от « » в матче внутрисезонного турнира (114:125).

«Мы проиграли из-за моих потерь и проигранной борьбы за подбор в защите.

Это было ужасно. Просто небрежность с мячом. Пытался делать передачи, но многие из них были ошибками. Мне нужно играть намного лучше.

Мы начали матч плохо, но было много положительных моментов, на которые стоит обратить внимание», – сказал словенец.

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