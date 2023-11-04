Лука Дончич: «Мы проиграли из-за моих потерь»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич заявил, что его 9 потерь стали главной причиной поражения от «Денвера» в матче внутрисезонного турнира (114:125).
«Мы проиграли из-за моих потерь и проигранной борьбы за подбор в защите.
Это было ужасно. Просто небрежность с мячом. Пытался делать передачи, но многие из них были ошибками. Мне нужно играть намного лучше.
Мы начали матч плохо, но было много положительных моментов, на которые стоит обратить внимание», – сказал словенец.
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