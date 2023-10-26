Шэмс Чарания: «Буллс» обсуждали с Демаром Дерозаном продление контракта, стороны расходятся по нескольким фронтам»

Теги Чикаго НБА Демар Дерозан Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Чикаго» и форвард Демар Дерозан не могут договориться о продлении контракта.

«У Демара Дерозана истекает срок контракта. Он имеет право подписать продление. «Буллс» хотят сохранить Дерозана, будь-то продление или рынок свободных агентов.

Они обсуждали продление, но как мне сказали, сейчас стороны расходятся по нескольким фронтам: количество лет, зарплата. Демар Дерозан хочет понимать, куда движется команда. Каждый сезон они начинают с собрания игроков после первого матча. Это не лучший способ начать сезон», – сказал Чарания.

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