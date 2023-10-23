Клэй Томпсон и «Уорриорз» не могут «сдвинуться с мертвой точки» по новому контракту. Защитник просит «намного больше», чем готова дать организация
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон не может прийти к договренности с организацией по новому контракту, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Журналист утверждает, что стороны не могут сойтись ни по деньгам, ни по длительности соглашения. Чарания отмечает, что переговоры «не сдвинулись с мертвой точки», потому что Томпсон просит «намного больше», чем готова дать организация, и в зарплате, и в продолжительности контракта.
Инсайдер считает, что все указывает на то, что 4-кратный чемпион станет свободным агентом следующим летом.
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