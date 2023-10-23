Клэй Томпсон и «Уорриорз» не могут «сдвинуться с мертвой точки» по новому контракту. Защитник просит «намного больше», чем готова дать организация

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Шэмс Чарания Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон не может прийти к договренности с организацией по новому контракту, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Журналист утверждает, что стороны не могут сойтись ни по деньгам, ни по длительности соглашения. Чарания отмечает, что переговоры «не сдвинулись с мертвой точки», потому что Томпсон просит «намного больше», чем готова дать организация, и в зарплате, и в продолжительности контракта.

Инсайдер считает, что все указывает на то, что 4-кратный чемпион станет свободным агентом следующим летом.

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7 комментариев

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Ольга Иванова
Пока Томпсон не показывает такой игры, чтобы, что-то просить!
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Аркадий Байдерин
Если Клей выйдет на рынок через год я даже не знаю кто ему больше 20 предложит
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hawthorn
неужели в саудовскую аравию или кетай?
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Odissey ru
до свиданья Томпсон, до свидания....
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Vano from Tbilisi
надо гнать с такими запросами. Даже от легенд порой надо избавляться
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трович
Ответ Andraey
Томпсон сбрендил. И к сожалению в ГСВ не понимают, что от него нужно срочно избавляться . Как результат, Клей будет токсить команду весь сезон.
Инфа 100%? Всё там понимают. Резон у офиса только один: там боятся, что без сплэш-брата Карри захиреет. Если выносить этот фактор за скобки, Томпсону бы выдали волчий билет сразу по результатам последнего плей-офф.
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