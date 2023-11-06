Кэм Томас о том, чему научился у Дюрэнта и Ирвинга: «Позвольте игре прийти к вам, потому что в конце концов мяч окажется у тебя в руках»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Кэм Томас Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кэм Томас рассказал, чему научился у своих бывших партнеров по команде Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.

«Я многому научился. Я бы сказал, что они помогли мне в понимании скорости игры. Они не позволяют ничему ускорять их собственный темп и остаются терпеливы и верны своему стилю.

Все всегда вернется к тебе, поэтому не нужно ничего форсировать. Это главное. Позвольте игре прийти к вам, потому что в конце концов мяч окажется у тебя в руках», – поделился Томас для HoopsHype.

В шести матчах сезона защитник набирает в среднем 26 очков и 4 подбора, реализуя 47,5% с игры и 31,4% из-за дуги.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПП ПП
А про защиту они тебе что нить рассказывали? А то 50% пропускаемых очков идёт через него. А с некоторыми командами и больше. У Далласа однозначно была стратегия Дончич: народ кого держит Томас идите ко мне на дугу заслон размен и я через него положу. И так всю игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий