Кэм Томас о том, чему научился у Дюрэнта и Ирвинга: «Позвольте игре прийти к вам, потому что в конце концов мяч окажется у тебя в руках»

Разыгрывающий « » рассказал, чему научился у своих бывших партнеров по команде и .

«Я многому научился. Я бы сказал, что они помогли мне в понимании скорости игры. Они не позволяют ничему ускорять их собственный темп и остаются терпеливы и верны своему стилю.

Все всегда вернется к тебе, поэтому не нужно ничего форсировать. Это главное. Позвольте игре прийти к вам, потому что в конце концов мяч окажется у тебя в руках», – поделился Томас для HoopsHype.

В шести матчах сезона защитник набирает в среднем 26 очков и 4 подбора, реализуя 47,5% с игры и 31,4% из-за дуги.

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