Защитник « » продолжил серию матчей на старте сезона, в которых он набирает 30 и более очков.

Во встрече с « » (133:121) Томас записал на свой счет 33 очка при 10 из 17 с игры.

22-летний Томас ранее набирал 36 и 30 очков во встречах с «Кливлендом» и «Далласом» соответственно.

В более молодом возрасте подобную серию выдавал только легендарный центровой ’Нил.

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