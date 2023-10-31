Кэм Томас в третьем матче подряд на старте сезона набирает 30 и более очков
Защитник «Бруклина» Кэм Томас продолжил серию матчей на старте сезона, в которых он набирает 30 и более очков.
Во встрече с «Шарлотт» (133:121) Томас записал на свой счет 33 очка при 10 из 17 с игры.
22-летний Томас ранее набирал 36 и 30 очков во встречах с «Кливлендом» и «Далласом» соответственно.
В более молодом возрасте подобную серию выдавал только легендарный центровой Шакил О’Нил.
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