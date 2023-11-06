Джеймс Харден: «Надеюсь, у Макси будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя»
Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден пожелал успехов своему бывшему партнеру по команде Тайризу Макси.
«Я могу ожидать от Тайриза только великих свершений, просто потому, что я знаю, как много он работает. Он всегда в зале. Ему это нравится, так что результаты обязательно придут. Рад за него.
Надеюсь, у него будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя», – сказал Харден The Philadelphia Inquirer.
В пяти матчах сезона Макси набирает в среднем 26,2 очка, 6,6 передачи и 5,2 подбора, реализуя 48,9% с игры и 47,1% из-за дуги.
В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?
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