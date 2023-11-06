Джеймс Харден: «Надеюсь, у Макси будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден пожелал успехов своему бывшему партнеру по команде Тайризу Макси.

«Я могу ожидать от Тайриза только великих свершений, просто потому, что я знаю, как много он работает. Он всегда в зале. Ему это нравится, так что результаты обязательно придут. Рад за него.

Надеюсь, у него будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя», – сказал Харден The Philadelphia Inquirer.

В пяти матчах сезона Макси набирает в среднем 26,2 очка, 6,6 передачи и 5,2 подбора, реализуя 48,9% с игры и 47,1% из-за дуги.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»

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