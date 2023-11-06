Джеймс Харден: «Надеюсь, у Макси будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя»

Разыгрывающий « » пожелал успехов своему бывшему партнеру по команде .

«Я могу ожидать от Тайриза только великих свершений, просто потому, что я знаю, как много он работает. Он всегда в зале. Ему это нравится, так что результаты обязательно придут. Рад за него.

Надеюсь, у него будет возможность попасть на Матч всех звезд и по-настоящему показать себя», – сказал Харден The Philadelphia Inquirer.

В пяти матчах сезона Макси набирает в среднем 26,2 очка, 6,6 передачи и 5,2 подбора, реализуя 48,9% с игры и 47,1% из-за дуги.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Перемен! «Бруклин»