Джеймс Харден: «Могу вписаться в любую команду»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий Джеймс Харден уверен, что легко впишется в состав «Клипперс» и поможет своей новой команде бороться за победу в чемпионате.

«Я нахожусь на очень высоком уровне как индивидуальный игрок, а также могу вписаться в любую команду и побороться за чемпионство.

Думаю, что у всех нас одинаковое отношение к индивидуальной статистике, все это для нас в прошлом. У всех нас одна цель. Думаю, что все понимают, что это за цель», – сказал Харден.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!

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3 комментария

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shafigullin.manufacture
И выписаться
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Стэн Смит
В любой стриптиз клуб точно может влиться)
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Локоть Артеста
Кому нужен "актив", который через 1-1,5 сезона начнет требовать обмен в другую команду?
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