Джеймс Харден: «Могу вписаться в любую команду»
Разыгрывающий Джеймс Харден уверен, что легко впишется в состав «Клипперс» и поможет своей новой команде бороться за победу в чемпионате.
«Я нахожусь на очень высоком уровне как индивидуальный игрок, а также могу вписаться в любую команду и побороться за чемпионство.
Думаю, что у всех нас одинаковое отношение к индивидуальной статистике, все это для нас в прошлом. У всех нас одна цель. Думаю, что все понимают, что это за цель», – сказал Харден.
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