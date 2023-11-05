Джеймс Харден: «Могу вписаться в любую команду»

Разыгрывающий Джеймс Харден уверен, что легко впишется в состав «Клипперс» и поможет своей новой команде бороться за победу в чемпионате.

«Я нахожусь на очень высоком уровне как индивидуальный игрок, а также могу вписаться в любую команду и побороться за чемпионство.

Думаю, что у всех нас одинаковое отношение к индивидуальной статистике, все это для нас в прошлом. У всех нас одна цель. Думаю, что все понимают, что это за цель», – сказал Харден.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»!