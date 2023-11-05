Чемпионат Турции. «Самсунспор» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» – «Фенербахче» и другие матчи

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Самсунспор» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» – « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Самсунспор – Анадолу Эфес Дата проведения 5 ноября, 15.30, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: – 4-1, Петким Спор – 4-1, Фенербахче – 4-1, Маниса – 4-2, – 4-2, – 4-2, Бешикташ – 4-2, – 3-2, – 2-3, Тофаш – 2-3, Каршияка – 2-3, – 2-4, Бююкчекмедже – 2-4, Самсунспор – 1-4, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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