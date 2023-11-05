Чемпионат Турции. «Самсунспор» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» – «Фенербахче» и другие матчи
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Самсунспор» примет «Анадолу Эфес», «Тофаш» – «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 13.00, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 15.30, «İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 4-1, Петким Спор – 4-1, Фенербахче – 4-1, Маниса – 4-2, Бурсаспор – 4-2, Дарушафака – 4-2, Бешикташ – 4-2, Галатасарай – 3-2, Тюрк Телеком – 2-3, Тофаш – 2-3, Каршияка – 2-3, Бахчешехир – 2-4, Бююкчекмедже – 2-4, Самсунспор – 1-4, Бодрумспор – 1-4, Меркезефенди – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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