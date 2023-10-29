Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Самсунспор», «Анадолу Эфес» – «Галатасарай» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Галатасарай Бурсаспор Меркезефенди Маниса Самсунспор Бодрумспор Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Фенербахче» примет «Самсунспор», не потерпевший ни одного поражения «Анадолу Эфес» сыграет с «Галатасараем».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бурсаспор – Бодрумспор
Дата проведения
29 октября, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Маниса – Меркезефенди
Дата проведения
29 октября, 15.30, «Muradiye Spor Salonu»
Онлайн матча

Фенербахче – Самсунспор
Дата проведения
29 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Галатасарай
Дата проведения
29 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 4-0, Петким Спор – 4-1, Фенербахче – 3-1, Маниса – 3-1, Дарушафака – 3-2, Бешикташ – 3-2, Галатасарай – 2-2, Бурсаспор – 2-2, Тюрк Телеком – 2-3, Тофаш – 2-3, Каршияка – 2-3, Бююкчекмедже – 2-3, Бахчешехир – 2-3, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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