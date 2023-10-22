Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» – «Фенербахче» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Галатасарай Тофаш Бахчешехир Бурсаспор Бююкчекмедже Маниса Баскетбол

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре встречи.

«Бахчешехир» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» – «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тофаш – Маниса
Дата проведения
22 октября, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Бююкчекмедже – Бурсаспор
Дата проведения
22 октября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Бахчешехир – Анадолу Эфес
Дата проведения
22 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Галатасарай – Фенербахче
Дата проведения
22 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, Бешикташ – 2-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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