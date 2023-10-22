Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» – «Фенербахче» и другие матчи
В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре встречи.
«Бахчешехир» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» – «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 22 октября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 22 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, Галатасарай – 2-1, Маниса – 2-1, Тофаш – 2-1, Бурсаспор – 2-1, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, Бешикташ – 2-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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