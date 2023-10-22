Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Анадолу Эфес», «Галатасарай» – «Фенербахче» и другие матчи

В воскресенье, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре встречи.

«Бахчешехир» примет « », «Галатасарай» – « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Бурсаспор Дата проведения 22 октября, 15.30, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 3-0, Петким Спор – 3-1, Фенербахче – 2-1, – 2-1, Маниса – 2-1, – 2-1, – 2-1, Каршияка – 2-2, Тюрк Телеком – 2-2, Дарушафака – 2-2, Бешикташ – 2-2, Бахчешехир – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Самсунспор – 1-3, Бодрумспор – 1-3, Меркезефенди – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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