Чемпионат Греции. «Марусси» – «Кардицас», «Аполлон» против «Колоссоса»
В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.
«Марусси» примет «Кардицас», «Аполлон» сыграет с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 17.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.00, «Karditsa»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Промитеас – 3-0, Лаврион – 2-1, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Аполлон – 1-2, АЕК – 1-2, Колоссос – 1-2, Марусси – 0-3, Кардицас – 0-3, Перистери – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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