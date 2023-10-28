Чемпионат Греции. «Марусси» – «Кардицас», «Аполлон» против «Колоссоса»

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

« » примет «Кардицас», «Аполлон» сыграет с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, – 3-0, Лаврион – 2-1, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Аполлон – 1-2, АЕК – 1-2, Колоссос – 1-2, Марусси – 0-3, Кардицас – 0-3, – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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