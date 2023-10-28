Чемпионат Греции. «Марусси» – «Кардицас», «Аполлон» против «Колоссоса»

Теги результаты чемпионат Греции Марусси Аполлон Патрас Колоссос Перистери Промитеас Кардицас Баскетбол

В субботу, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут три матча.

«Марусси» примет «Кардицас», «Аполлон» сыграет с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – Промитеас
Дата проведения
28 октября, 17.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Марусси – Кардицас
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Karditsa»
Онлайн матча

Аполлон Патрас – Колоссос
Дата проведения
28 октября, 20.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Промитеас – 3-0, Лаврион – 2-1, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Аполлон – 1-2,  АЕК – 1-2, Колоссос – 1-2, Марусси – 0-3, Кардицас – 0-3, Перистери – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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