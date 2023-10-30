Чемпионат Греции. «Олимпиакос» против «Панатинаикоса»

В понедельник, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги в Пирее состоится встреча принципиальных соперников « » и « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, Арис – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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