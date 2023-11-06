Форвард « » Дрэймонд Грин на первых минутах встречи с « » (104:115) получил удар ногой в пах от центрового соперника .

Грин остался недоволен отсутствием судейской реакции на эпизод.

«Правило Дрэймонда Грина работает только тогда, когда прилетает от Дрэймонда Грина... Классно», – написал Дрэймонд в соцсетях после игры.

В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.

В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.

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