Дрэймонд Грин недоволен отсутствием судейской реакции на удар между ног во время игры
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на первых минутах встречи с «Кливлендом» (104:115) получил удар ногой в пах от центрового соперника Джарретта Аллена.
Грин остался недоволен отсутствием судейской реакции на эпизод.
«Правило Дрэймонда Грина работает только тогда, когда прилетает от Дрэймонда Грина... Классно», – написал Дрэймонд в соцсетях после игры.
В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.
В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.
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Соцсети Дрэймонда Грина
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