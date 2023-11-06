Дрэймонд Грин недоволен отсутствием судейской реакции на удар между ног во время игры

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Баскетбол - фото судьи Дрэймонд Грин Джарретт Аллен Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на первых минутах встречи с «Кливлендом» (104:115) получил удар ногой в пах от центрового соперника Джарретта Аллена.

Грин остался недоволен отсутствием судейской реакции на эпизод.

«Правило Дрэймонда Грина работает только тогда, когда прилетает от Дрэймонда Грина... Классно», – написал Дрэймонд в соцсетях после игры.

В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.

В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.

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Соцсети Дрэймонда Грина

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8 комментариев

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Михаил Зюбин
Звон был на всю арену...
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Сергей Пузанков
Вроде остался доволен, смайлики улыбающиеся. Я думаю болельщики тоже довольны
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Ed Monix
Получить буцалом в межножье или в подпузье, как Николай Фоменко это называл, да ещё и от такого монстра, как Джарретт Аллен - это стоит нытья и возмущений. Пусть Дреймонд скажет спасибо, что Джарретт не в советских лыжных ботинках играет.
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cfw4v5p53c
Ответ Михаил Зюбин
Звон был на всю арену...
Это был сигнал
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Крамбопулос Майкл
У тебя же стальные яйца
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Kevin Durant
Яйца Адамса: окей , выходим из чата
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leon01
Злее будет!
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Hades
Нога не была сжата в кулак, Дрэймонд, так что все нормально )
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