Форвард « » пережил неприятные мгновения по ходу матча с « » (104:115).

На первых минутах встречи Грин получил удар ногой в пах от центрового соперника .

Дрэймонд некоторое время провел на площадке, но продолжил встречу. За 29 минут он набрал 18 очков, 3 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.

В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.

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