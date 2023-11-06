Дрэймонд Грин получил удар ногой в пах от Джарретта Аллена во время матча с «Кавальерс»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пережил неприятные мгновения по ходу матча с «Кливлендом» (104:115).
На первых минутах встречи Грин получил удар ногой в пах от центрового соперника Джарретта Аллена.
Дрэймонд некоторое время провел на площадке, но продолжил встречу. За 29 минут он набрал 18 очков, 3 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.
В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.
В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.
"...свистят они как ноги у паха...
мгновения, мгновения, мгновения..."