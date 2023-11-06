Дрэймонд Грин получил удар ногой в пах от Джарретта Аллена во время матча с «Кавальерс»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Стивен Адамс Джарретт Аллен Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пережил неприятные мгновения по ходу матча с «Кливлендом» (104:115).

На первых минутах встречи Грин получил удар ногой в пах от центрового соперника Джарретта Аллена.

Дрэймонд некоторое время провел на площадке, но продолжил встречу. За 29 минут он набрал 18 очков, 3 подбора, 8 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

В 2016 году во время серии с «Оклахомой» в плей-офф Грин дважды попадал ногой в пах Стивену Адамсу. За один из ударов он был оштрафован на 25 тысяч долларов.

В финальной серии того же года Грин попал ногой в пах Леброну Джеймсу и был отстранен на одну игру.

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5 комментариев

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Van
Как говорится: "я просто прыгал, это естественные движения. Куда мне девать ноги?"
+11
-1
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zetamol
Кайф сформулировано: "Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин пережил неприятные мгновения по ходу матча с «Кливлендом» (104:115)."

"...свистят они как ноги у паха...
мгновения, мгновения, мгновения..."
+2
0
+2
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Евгений Самойленко
17 ударов весны...Ещё 16 осталось)
+1
0
+1
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Лишний вес Йокича
Где то потирает ручки некто Пул
+1
-1
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