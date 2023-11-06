Ламело Болл впервые в карьере оформил трипл-дабл с 30 набранными очками
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл впервые в карьере оформил трипл-дабл с 30 набранными очками.
В матче с «Далласом» (118:124) на счету Болла 30 очков (11 из 23 с игры), 10 подборов и 13 передач за 39 минут.
23 из 30 очков Болла пришлись на четвертую четверть. «Хорнетс» по ходу встречи упустили 15-очковый перевес.
Трипл-дабл стал для Болла 10-м за карьеру. Он первый игрок в истории «Шарлотт», кому покорился данный рубеж.
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