Разыгрывающий «Шарлотт» впервые в карьере оформил трипл-дабл с 30 набранными очками.

В матче с « » (118:124) на счету Болла 30 очков (11 из 23 с игры), 10 подборов и 13 передач за 39 минут.

23 из 30 очков Болла пришлись на четвертую четверть. «Хорнетс» по ходу встречи упустили 15-очковый перевес.

Трипл-дабл стал для Болла 10-м за карьеру. Он первый игрок в истории « », кому покорился данный рубеж.

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