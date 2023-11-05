Василий Карасев о победе над «Астаной»: «Парни вышли на игру максимально заряженными»

Главный тренер МБА Василий Карасев остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Астаны» (101:78).

«Приятно видеть, что парни вышли на игру максимально заряженными. В прошлой встрече отдали концовку «ПАРМЕ», когда должны были выигрывать. Сегодня были урезаны в ротации, но сложился тот пазл, который позволил добиться результата.

Почти полностью контролировали ход встречи, был небольшой отрезок во второй четверти, когда сбавили, но разница была уже достаточно велика. В остальном – я доволен игрой. Такая победа должна вселить уверенность в ребят – что они способны выигрывать. И когда они выполняют то, что от них требуют, ничего невозможного нет», – сказал Карасев.

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