Велимир Перасович после победы над «Астаной»: «Оборонялись агрессивно на протяжении трех четвертей»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович остался доволен игрой своей команды в защите в матче против «Астаны» (96:65).

«На мой взгляд, сегодня провели очень хороший матч. В предыдущих играх « » доказала, что является грозным соперником. Они обладают талантом в нападении и умеют забивать. «Астана» обыграла «Пари Нижний Новгород» на выезде, «Автодор» на своей площадке и была близка к домашней победе над «Зенитом».

В таком серьезном турнире, как , важно играть от защиты. Считаю, сегодня оборонялись агрессивно на протяжении трех четвертей. За исключением некоторых отрезков во втором периоде, когда допускали ошибки и позволили соперникам набирать легкие очки. В любом случае я доволен тем уровнем баскетбола, который сегодня показали. Каждый из игроков внес свой вклад в победу», – сказал Перасович.

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