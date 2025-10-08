Бингэм, Миллер, Невельс, Зайцев и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

По результатам матчей 29 сентября – 5 октября в нее вошли форвард Маркус Бингэм (УНИКС ), защитник Гарретт Невельс («Уралмаш ») и разыгрывающие Патрик Миллер («Локо»), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ) и Джейлен Адамс («Бетсити Парма»).