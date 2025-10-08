Бингэм, Миллер, Невельс, Зайцев и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.
По результатам матчей 29 сентября – 5 октября в нее вошли форвард Маркус Бингэм (УНИКС), защитник Гарретт Невельс («Уралмаш») и разыгрывающие Патрик Миллер («Локо»), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ) и Джейлен Адамс («Бетсити Парма»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости