Василий Карасев: «Тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих»

Главный тренер МБА Василий Карасев после домашнего поражения от «Пармы» (79:83) посетовал на потерю разыгрывающих Даниила Касаткина и Макара Коновалова.

«Конечно, тяжело играть, когда на старте теряешь двух разыгрывающих. Остались с одним Хоменко, на него выпало больше нагрузки. Плюс, где-то смазали свои броски. В конце не забили два или три мяча прямо из-под кольца.

Должны сделать правильные выводы. Сложно назвать ключевой момент – в конце упали на «-4», но Воронов тут же сравнял, а на новый рывок «ПАРМЫ» уже не ответили», – сказал Карасев.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона