Евгений Пашутин: «Попросили команду не нервничать, а просто играть в свой баскетбол»

Главный тренер «Пармы» рассказал, за счет чего удалось одержать гостевую победу над (83:79).

«Хочу поздравить свою команду и поблагодарить за игру. Уже несколько раз в этом сезоне уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол.

Сегодня действовали больше от защиты, в целом, это удалось. Теперь нужно готовиться к «Енисею», который сейчас очень хорошо выглядит», – сказал Пашутин.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона