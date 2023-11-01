Евгений Пашутин: «Попросили команду не нервничать, а просто играть в свой баскетбол»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма МБА Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал, за счет чего удалось одержать гостевую победу над МБА (83:79).

«Хочу поздравить свою команду и поблагодарить за игру. Уже несколько раз в этом сезоне уступали в концовках, не хватало буквально одного-двух владений. Поговорили с командой, попросили не нервничать, а просто играть в свой баскетбол.

Сегодня действовали больше от защиты, в целом, это удалось. Теперь нужно готовиться к «Енисею», который сейчас очень хорошо выглядит», – сказал Пашутин.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий