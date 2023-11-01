Единая лига ВТБ. МБА примет «Парму»
В среду, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московская МБА примет пермскую «Парму».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 6-0, УНИКС – 3-1, Самара – 4-2, Руна – 4-2, Зенит – 4-3, Енисей – 4-3, Астана – 2-1, Нижний Новгород – 3-2, Уралмаш – 3-3, Парма – 2-4, Локомотив-Кубань – 2-4, МБА – 2-4, Автодор – 1-5, Минск – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА
Комментарии