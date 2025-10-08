0

Winline Basket Cup. «Уралмаш» сыграет с «Зенитом»

Сегодня стартует Winline Basket Cup.

В первом матче дебютного розыгрыша турнира от Единой лиги ВТБ «Уралмаш» встретится с «Зенитом».

Winline Basket Cup

Групповой этап

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Бетсити Парма – 0-0, Мега – 0-0.

Группа Б

Уралмаш – Зенит

8 октября. 17.00

Положение команд: Зенит – 0-0, УНИКС – 0-0, Уралмаш – 0-0, Игокеа – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто лучший американский игрок в НБА?4545 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
