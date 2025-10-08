Winline Basket Cup. «Уралмаш» сыграет с «Зенитом»
Сегодня стартует Winline Basket Cup.
В первом матче дебютного розыгрыша турнира от Единой лиги ВТБ «Уралмаш» встретится с «Зенитом».
Winline Basket Cup
Групповой этап
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, Бетсити Парма – 0-0, Мега – 0-0.
Группа Б
Уралмаш – Зенит
8 октября. 17.00
Положение команд: Зенит – 0-0, УНИКС – 0-0, Уралмаш – 0-0, Игокеа – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?4545 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости