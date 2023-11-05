Луис Скола: «Первый год в «Хьюстоне» был лучшим в моей карьере»

Теги Хьюстон Торонто Луис Скола НБА Баскетбол

Аргентинский тяжелый форвард Луис Скола признался, что всегда мечтал играть в НБА, а также назвал свой лучший сезон в карьере.

«В какой-то момент это даже стало навязчивой идеей, от которой меня тошнило. Я отчаянно хотел перейти в НБА, но где-то в 2005 или 2006 году я думал, что мое настоящее в Витории было очень хорошим, я хорошо играл в Евролиге и жил по-другому.

Я видел, как все уходили в НБА. Андрес Носьони, Хосе Кальдерон, Арвидас Мацияускас... И я чувствовал себя последним.

Первый год в «Хьюстоне» был явно лучшим в моей карьере. Мне также очень понравился последний год в «Торонто», – рассказал Скола.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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