Луис Скола: «Первый год в «Хьюстоне» был лучшим в моей карьере»

Аргентинский тяжелый форвард признался, что всегда мечтал играть в НБА, а также назвал свой лучший сезон в карьере.

«В какой-то момент это даже стало навязчивой идеей, от которой меня тошнило. Я отчаянно хотел перейти в НБА, но где-то в 2005 или 2006 году я думал, что мое настоящее в Витории было очень хорошим, я хорошо играл в Евролиге и жил по-другому.

Я видел, как все уходили в НБА. Андрес Носьони, Хосе Кальдерон, Арвидас Мацияускас... И я чувствовал себя последним.

Первый год в « » был явно лучшим в моей карьере. Мне также очень понравился последний год в « », – рассказал Скола.

Кто больше всех потратил летом в НБА?