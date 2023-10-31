«Баскония» в пятницу проведет церемонию в честь Луиса Сколы

В эту пятницу на «Буэса Арене» состоится церемония чествования легендарного аргентинского центрового .

Торжественное мероприятие состоится перед домашним матчем «Басконии» против « » в рамках 6-го тура . В ходе церемонии майка легендарного игрока с 4-м номером будет поднята под своды арены.

43-летний аргентинец, бывший капитан клуба из Витории, который тогда назывался «Тау Керамика», завершил карьеру в сентябре 2021 года.

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