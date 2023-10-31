«Баскония» в пятницу проведет церемонию в честь Луиса Сколы
В эту пятницу на «Буэса Арене» состоится церемония чествования легендарного аргентинского центрового Луиса Сколы.
Торжественное мероприятие состоится перед домашним матчем «Басконии» против «Партизана» в рамках 6-го тура Евролиги. В ходе церемонии майка легендарного игрока с 4-м номером будет поднята под своды арены.
43-летний аргентинец, бывший капитан клуба из Витории, который тогда назывался «Тау Керамика», завершил карьеру в сентябре 2021 года.
😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом
Комментарии