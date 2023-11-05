Майкл Мэлоун – прессе о Йокиче: «Он великолепен каждый вечер. Кто-нибудь из вас каждый день отлично справляется со своей работой?»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун на пресс-конференции после победы над «Чикаго» (123:101) объяснил, в чем заключается величие 2-кратного MVP Николы Йокича.
Серб за 33 минуты отметился 28 очками, 16 подборами, 9 передачами и 3 перехватами.
«Он просто великолепен каждый вечер. Вы знаете, насколько это трудно? Кто-нибудь здесь каждый день отлично справляется со своей работой? Я знаю вас, ребята. Знаю, что ответ отрицательный», – сказа Мэлоун.
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