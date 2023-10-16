Центровой «Миннесоты» поддержал соотечественника из « », который потерял тренерское доверие и место в основной ротации.

«Эван способен приносить пользу, он мог бы помочь многим командам. Все об этом знают. Странно, когда тебя отправляют в резерв и ничего не объясняют.

Я знаю, что у него еще будет новая возможность. Тогда все поймут, что Фурнье способен приносить пользу и помогать добиваться побед. И делать это на высоком уровне. Делать это в каждом матче.

Это печальная ситуация, неуважение. Тебя отправляют на скамейку, при этом у тебя нет возможности обсудить случившееся с тренером, нет коммуникации. Но сейчас все стало получше (Фурнье отыграл 21 и 19 минут в последних предсезонных матчах – Sports.ru). По крайней мере, хочется на это надеяться», – заявил француз.

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