Руди Гобер о ситуации Эвана Фурнье в «Никс»: «Это неуважение»

Теги Миннесота Нью-Йорк НБА Том Тибодо Эван Фурнье Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер поддержал соотечественника Эвана Фурнье из «Нью-Йорка», который потерял тренерское доверие и место в основной ротации.

«Эван способен приносить пользу, он мог бы помочь многим командам. Все об этом знают. Странно, когда тебя отправляют в резерв и ничего не объясняют.

Я знаю, что у него еще будет новая возможность. Тогда все поймут, что Фурнье способен приносить пользу и помогать добиваться побед. И делать это на высоком уровне. Делать это в каждом матче.

Это печальная ситуация, неуважение. Тебя отправляют на скамейку, при этом у тебя нет возможности обсудить случившееся с тренером, нет коммуникации. Но сейчас все стало получше (Фурнье отыграл 21 и 19 минут в последних предсезонных матчах – Sports.ru). По крайней мере, хочется на это надеяться», – заявил француз.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Эван плохо играет в защите. Это знает каждая нюёркская (и не только) собака. Поэтому и не выбирается со скамейки.
Гобер лепит гобертого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий