Чемпионат Греции. АЕК – «Кардицас», «Марусси» против «Перистери»

Теги результаты Арис АЕК чемпионат Греции Марусси Колоссос Перистери Кардицас Баскетбол

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги АЕК примет «Кардицас», «Марусси» сыграет с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Кардицас
Дата проведения
4 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Колоссос – Арис
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Марусси – Перистери
Дата проведения
4 ноября, 21.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1,  Арис – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-3, Аполлон – 1-3,  Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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