Чемпионат Греции. АЕК – «Кардицас», «Марусси» против «Перистери»
В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги АЕК примет «Кардицас», «Марусси» сыграет с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
- Дата проведения
- 4 ноября, 21.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, Арис – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?
Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере
Комментарии