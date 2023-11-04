Чемпионат Греции. АЕК – «Кардицас», «Марусси» против «Перистери»

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги примет «Кардицас», « » сыграет с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Кардицас Дата проведения 4 ноября, 18.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Колоссос – Арис Дата проведения 4 ноября, 19.00, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Марусси – Перистери Дата проведения 4 ноября, 21.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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