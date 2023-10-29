Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет со «Страсбуром», «Шоле» – с «Нантером»

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Виллербан» сыграет со « », «Шоле» – с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Нантер Дата проведения 29 октября, 18.30, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: – 9-0, – 7-2, – 7-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-3, Нантер – 5-3, – 5-3, Сен-Кантен – 4-3, Блуа – 5-4, – 4-4, Элан Шалон – 4-5, Ле-Ман – 4-5, Страсбур – 3-4, Ле-Портель – 3-5, Дижон – 3-6, Роанн – 2-7, Метрополитан – 0-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов