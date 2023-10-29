Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет со «Страсбуром», «Шоле» – с «Нантером»

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Шоле Лимож Нантер Сен-Кантен Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Виллербан» сыграет со «Страсбуром», «Шоле» – с «Нантером».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Сен-Кантен – Лимож
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Шоле – Нантер
Дата проведения
29 октября, 18.30, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Страсбур
Дата проведения
29 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 9-0, Бурк – 7-2, Париж – 7-2, Шоле – 5-2, Нанси – 5-3, Нантер – 5-3, Виллербан – 5-3, Сен-Кантен – 4-3, Блуа – 5-4, Лимож – 4-4, Элан Шалон – 4-5, Ле-Ман – 4-5, Страсбур – 3-4, Ле-Портель – 3-5, Дижон – 3-6, Роанн – 2-7, Метрополитан – 0-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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