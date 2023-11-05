Энтони Дэвис: «Мы постоянно роем себе яму в первых четвертях, а потом пытаемся вернуться»
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Орландо» (101:120) объяснил, над чем команде предстоит провести работу.
«Если не хотим остаться в этой части таблицы, то в понедельник мы должны выйти на первую четверть с другим настроем.
Дело даже не в мастерстве, не в таланте. Дело в подборах на своем щите. Потери, приводящие легким очкам соперника. Уступаем в равной борьбе за мяч. Именно такие игры приводят к поражениям.
Мы постоянно роем себе яму в первых четвертях, а потом пытаемся вернуться в игру. Отныне все должно проходить безупречно», – сказал Дэвис в разговоре с прессой.
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