Энтони Дэвис: «Мы постоянно роем себе яму в первых четвертях, а потом пытаемся вернуться»

Тяжелый форвард « » после поражения от « » (101:120) объяснил, над чем команде предстоит провести работу.

«Если не хотим остаться в этой части таблицы, то в понедельник мы должны выйти на первую четверть с другим настроем.

Дело даже не в мастерстве, не в таланте. Дело в подборах на своем щите. Потери, приводящие легким очкам соперника. Уступаем в равной борьбе за мяч. Именно такие игры приводят к поражениям.

Мы постоянно роем себе яму в первых четвертях, а потом пытаемся вернуться в игру. Отныне все должно проходить безупречно», – сказал Дэвис в разговоре с прессой.

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