Дерек Фишер о нестабильности Дэвиса в нападении: «Чем больше внимания Эй-Ди привлекает к себе, тем лучше будет процент попаданий у других»

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер объяснил, почему не считает нестабильность форварда в нападении проблемой для « ».

«Это баланс между агрессивностью и правильной игрой. Вы всегда хотите, чтобы ваши лучшие игроки оказывали влияние на ход встречи, потому что они создают возможности для других. Получается, чем больше внимания Эй-Ди привлекает к себе, тем лучше будет процент попаданий у других игроков команды. В этом и заключается вся прелесть игры с двумя парнями из Топ-75 в истории – они делают игру легкой для всех остальных.

Поэтому в некотором смысле нужно создавать такие ситуации, чтобы и Эй-Ди были в центре внимания, чтобы остальным было проще. Но влияние Дэвиса зачастую намного сильнее того, что показывает статистика. Все, что хотим видеть, он действительно делает. Просто это не всегда отображается в графе показателей», – объяснил Фишер.

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