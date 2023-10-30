Дерек Фишер о нестабильности Дэвиса в нападении: «Чем больше внимания Эй-Ди привлекает к себе, тем лучше будет процент попаданий у других»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Дерек Фишер Энтони Дэвис Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер объяснил, почему не считает нестабильность форварда Энтони Дэвиса в нападении проблемой для «Лейкерс».

«Это баланс между агрессивностью и правильной игрой. Вы всегда хотите, чтобы ваши лучшие игроки оказывали влияние на ход встречи, потому что они создают возможности для других. Получается, чем больше внимания Эй-Ди привлекает к себе, тем лучше будет процент попаданий у других игроков команды. В этом и заключается вся прелесть игры с двумя парнями из Топ-75 в истории – они делают игру легкой для всех остальных.

Поэтому в некотором смысле нужно создавать такие ситуации, чтобы Леброн и Эй-Ди были в центре внимания, чтобы остальным было проще. Но влияние Дэвиса зачастую намного сильнее того, что показывает статистика. Все, что хотим видеть, он действительно делает. Просто это не всегда отображается в графе показателей», – объяснил Фишер.

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1 комментарий

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Инстаграм Любовь
На самом деле Фищер, который знает толк в этой игре, прав. Ведь в матчах прошлого ПО когда Девис набирал 30 очков остальные кроме Ривза и Леброна не дотягивали даже до 10 очков. И наоборот, когда игра у АД не шла, включались Хачимура, Расселл, Шрёдер и Лонни |V Четверть.
Другое дело, что почти все игры с тридцаткой от Девиса заканчивались победой Лейкерс, а неудачные матчи за исключением 4й игры с ГСВ становились разгромными поражениями.
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