Фрэнк Вогель: «Я доволен тем, как мы защищались против Эмбиида»

Главный тренер « » после поражения от «Филадельфии» (112:100) отметил, что его устроило, как команда играла в обороне против действующего МVP Джоэла Эмбиида.

Камерунец набрал 26 очков и сделал 11 подборов. Он реализовал 9 из 18 бросков с игры и 5 раз подошел к линии штрафных бросков.

«Я доволен тем, как мы защищались против Эмбиида.

Он совершил лишь пять штрафных, так что мы проявили хорошую дисциплину в этом моменте. Мне показалось, что иногда торопились сдваиваться на нем в изоляциях или при пик-н-роллах», –сказал Вогель на пресс-конференции.

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