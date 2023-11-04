Девин Букер пропустит матч против «Сиксерс» из-за боли в голеностопе

Защитник « » пропустит субботний матч против «Филадельфии» из-за боли в голеностопе. Об этом сообщил главный тренер команды .

Тренер выразил надежду, что Букер сыграет во втором матче «бэк-ту-бэка» в воскресенье против «Детройта».

В четверг Букер вернулся в состав «Санз» в матче против «Сан-Антонио» (121:132), набрав 31 очко, сделав 9 подборов и 13 передач. Из-за проблем с голеностопом защитник в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах.

Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере