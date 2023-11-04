Девин Букер пропустит матч против «Сиксерс» из-за боли в голеностопе

Теги травмы Филадельфия Финикс НБА Фрэнк Вогель Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит субботний матч против «Филадельфии» из-за боли в голеностопе. Об этом сообщил главный тренер команды Фрэнк Вогель.

Тренер выразил надежду, что Букер сыграет во втором матче «бэк-ту-бэка» в воскресенье против «Детройта».

В четверг Букер вернулся в состав «Санз» в матче против «Сан-Антонио» (121:132), набрав 31 очко, сделав 9 подборов и 13 передач. Из-за проблем с голеностопом защитник в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах.

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2 комментария

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bear7904
50 матчей сыграл в прошлом сезоне, а травмат Нуркич, ясно понятно.
Ну дай бог к ПО все будут здоровы.
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bear7904
До этого пропускал матчи из-за болей в стопе. А теперь галик? Или это перевод такой?
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