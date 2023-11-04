Девин Букер пропустит матч против «Сиксерс» из-за боли в голеностопе
Защитник «Финикса» Девин Букер пропустит субботний матч против «Филадельфии» из-за боли в голеностопе. Об этом сообщил главный тренер команды Фрэнк Вогель.
Тренер выразил надежду, что Букер сыграет во втором матче «бэк-ту-бэка» в воскресенье против «Детройта».
В четверг Букер вернулся в состав «Санз» в матче против «Сан-Антонио» (121:132), набрав 31 очко, сделав 9 подборов и 13 передач. Из-за проблем с голеностопом защитник в нынешнем сезоне принял участие лишь в двух матчах.
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