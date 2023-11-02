«Селтикс» разгромили «Индиану» – 155:104. Это их лучший результат по набранным очкам за игру в ХХI веке
«Бостон» на своем паркете крупно обыграл «Индиану» – 155:104.
Это третий лучший результат по набранным очкам за игру в истории организации. В 1959 году они разгромили «Миннеаполис Лейкерс» (173:129), а в 1990-м – «Никс» в первом раунде плей-офф (157:128).
Форвард Джейсон Тейтум отметился 30 очками и 12 подборами за 27 минут на паркете. Деррик Уайт и Сэм Хаузер добавили 18 и 17 очков соответственно.
«Селтикс» реализовали 56% с игры и 57% бросков из-за дуги (20 из 35).
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