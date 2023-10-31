Звездный дуэт – стал главной движущей силой « » в победном матче с « » (126:107).

Тейтум и Браун набрали 69 очков на двоих.

В активе Тейтума 33 очка (14 из 21 с игры), 6 подборов и 3 передачи, на счету Брауна 36 очков (13 из 24 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона