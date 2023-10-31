Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 69 очков на двоих в победной игре с «Уизардс»
Звездный дуэт Джейсон Тейтум – Джейлен Браун стал главной движущей силой «Бостона» в победном матче с «Вашингтоном» (126:107).
Тейтум и Браун набрали 69 очков на двоих.
В активе Тейтума 33 очка (14 из 21 с игры), 6 подборов и 3 передачи, на счету Брауна 36 очков (13 из 24 с игры), 6 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.
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