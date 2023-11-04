Джейлен Брансон набрал 45 очков в проигранном матче с «Милуоки»

Разыгрывающий « » стал самым результативным игроком матча внутрисезонного турнира с « » (105:110).

Брансон набрал 45 очков. За 42 минуты он реализовал 17 из 30 с игры и 9 из 11 с линии.

В активе Джейлена также 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 4 потерях.

Рекордный показатель в карьере Брансона – 48 очков.

НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?

Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере