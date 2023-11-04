Джейлен Брансон набрал 45 очков в проигранном матче с «Милуоки»

Теги Милуоки Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком матча внутрисезонного турнира с «Милуоки» (105:110).

Брансон набрал 45 очков. За 42 минуты он реализовал 17 из 30 с игры и 9 из 11 с линии.

В активе Джейлена также 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 4 потерях.

Рекордный показатель в карьере Брансона – 48 очков.

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4 комментария

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xamer 9
Ответ Skeleton64
Когда Никс подписывали Брансона, знакомый, который болеет за Даллас, уверял меня, что Брансон тащер и вообще чуть ли не круче "толстого Пончича". Я к этому относился скептически, смотреть на очередного безполезного в защите коротышку с броском не хотелось, и я не понимал, за что там платить. Время показало мою неправоту. Брансон легенда! Как же грустно, что подобные перформансы полностью обезцениваются вредительством Рэндла.
Видно было по игре за Даллас, что парень хорош. просто получил более выгодное по финансам и роли предложение, и поэтому ушел в Никс.

P/s: прочитайте, пожалуйста, про правописание приставок, оканчивающих мы на «з» и «с»: у вас сразу две ошибки на эту тему в одном комментарии (бесполезный и обесцениваются). Без негатива, просто глаз режет. Была бы одна ошибка - прошел бы мимо)
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carmelo hot sause
Ладно, я после этой игры тоже начал сомневаться, что Рэндл приносит хоть какую-то пользу
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Алексей Иванов
Каждая игра и смотря на Рэндла, постоянно складывается ощущение, что он кому-то одолжение делает, выходя на площадку. Вечно чем то не доволен. Постоянно делает все, что не называется "во благо команды".
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