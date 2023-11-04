Джейлен Брансон набрал 45 очков в проигранном матче с «Милуоки»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком матча внутрисезонного турнира с «Милуоки» (105:110).
Брансон набрал 45 очков. За 42 минуты он реализовал 17 из 30 с игры и 9 из 11 с линии.
В активе Джейлена также 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват при 4 потерях.
Рекордный показатель в карьере Брансона – 48 очков.
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P/s: прочитайте, пожалуйста, про правописание приставок, оканчивающих мы на «з» и «с»: у вас сразу две ошибки на эту тему в одном комментарии (бесполезный и обесцениваются). Без негатива, просто глаз режет. Была бы одна ошибка - прошел бы мимо)